Харден потратил миллион долларов за ночь в стрип-клубе. Вот как его отблагодарили

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден за одну ночь потратил в стрип-клубе миллион долларов. Об этом сообщил ведущий Джамал Клэй. Он не уточнил, когда именно это произошло.

— Майка Джеймса свисает с потолка (в клубе — Прим. «СЭ»), — цитирует Клэя Fadeaway Sports. — Они сделали так, потому что он потратил там много денег. Поэтому его майка сейчас висит над стриптиз-клубом.

Как правило, майка баскетболиста висит сверху на арене, когда номер баскетболиста выводится из обращения в знак признания его заслуг. 30-летний Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. Ранее сообщалось, что он часто посещает стрип-клубы.