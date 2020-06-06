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Харден потратил миллион долларов за ночь в стрип-клубе. Вот как его отблагодарили

20:59
Джеймс Харден. Фото si.com.
Джеймс Харден. Фото si.com.
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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден за одну ночь потратил в стрип-клубе миллион долларов. Об этом сообщил ведущий Джамал Клэй. Он не уточнил, когда именно это произошло.

— Майка Джеймса свисает с потолка (в клубе — Прим. «СЭ»), — цитирует Клэя Fadeaway Sports. —  Они сделали так, потому что он потратил там много денег. Поэтому его майка сейчас висит над стриптиз-клубом.

Как правило, майка баскетболиста висит сверху на арене, когда номер баскетболиста выводится из обращения в знак признания его заслуг. 30-летний Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. Ранее сообщалось, что он часто посещает стрип-клубы.

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