Харден отказался от контракта с зарплатой 50 миллионов в год

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден отказался от двухлетнего контракта на сумму 100 миллионов долларов, информирует ESPN. Он мог бы стать первым игроком НБА, получающим 50 миллионов за сезон.

Ранее стало известно, что 31-летний игрок хочет сменить клуб и уже сделал официальный запрос на обмен. Он хотел бы продолжить карьеру в «Бруклине». Еще одним вариантом для него является «Филадельфия».

По действующему соглашению в «Хьюстоне» Харден заработает 133 миллиона за три года.

Баскетболист выступает за «Хьюстон» с 2012 года. В 2018 году он был признан самым ценным игроком НБА. В минувшем сезоне НБА Харден в среднем за игру регулярного чемпионата набирал 34,2 очка, делал 6,6 подбора и 7,5 передачи.