Харден обошел О'Нила и поднялся на девятое место по очкам в истории НБА

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

13 января 36-летний американец набрал 32 очка в матче против «Шарлотт» (117:109). Теперь в активе Хардена 28 614 очков за время выступлений в НБА. Он обошел легенду НБА Шакила О'Нила (28 596).

Хардена обменяли в «Клипперс» летом 2023 года. До этого он выступал за «Оклахому», «Хьюстон», «Бруклин» и «Филадельфию».