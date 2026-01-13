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13 января, 09:27

Харден обошел О'Нила и поднялся на девятое место по очкам в истории НБА

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден поднялся на девятое место в списке лучших снайперов в истории НБА.

13 января 36-летний американец набрал 32 очка в матче против «Шарлотт» (117:109). Теперь в активе Хардена 28 614 очков за время выступлений в НБА. Он обошел легенду НБА Шакила О'Нила (28 596).

Хардена обменяли в «Клипперс» летом 2023 года. До этого он выступал за «Оклахому», «Хьюстон», «Бруклин» и «Филадельфию».

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НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
Джеймс Харден
Шакил О`Нил
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