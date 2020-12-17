Харден не стал отвечать на вопрос о своем обменном запросе из «Хьюстона»

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден не стал отвечать на вопрос о своем обменном запросе из команды.

«Прямо сейчас я сосредоточен на работе с «Хьюстоном». Запрос об обмене? Никто ничего не говорил об этом с момента моего приезда в предсезонный лагерь. Все в раздевалке — и игроки, и персонал — сосредоточены на подготовке к новому сезону. Это сейчас самое главное», — приводит ESPN слова Хардена.

Ранее сообщалось, что 31-летний американец отказался подписывать новый контракт с «Хьюстоном» и потребовал обмена из команды. По информации американских СМИ, на баскетболиста претендуют «Бруклин» и «Филадельфия».