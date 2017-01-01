Харден набрал 53 очка и сделал трипл-дабл в победной игре с "Нью-Йорком"

"Хьюстон" переиграл в матче регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк" со счетом 129:122. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Джеймс Харден, набравший 53 очка, а также сделавший 16 подборов и 17 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Нью-Йорк" – 129:122 (27:32, 42:23, 30:37, 30:30)

Х: Харден (53 + 16 подборов + 17 передач), Андерсон (25), Гордон (15).

Н: Дженнингс (32), Роуз (21), Ноа (15 + 16 подборов).

"Юта" – "Финикс" – 91:86 (29:29, 26:22, 21:20, 15:15)

Ю: Гобер (18 + 13 подборов), Хэйворд (18), Худ (13).

Ф: Букер (20), Бледсоу (19), Барбоза (12).

"Оклахома-Сити" – "Клипперс" – 114:88 (33:12, 36:28, 27:28, 18:20)

О: Кантер (23), Уэстбрук (17 + 12 подборов + 14 передач), Оладипо (15).

К: Спейтс (18), Басс (18), Риверс (14).