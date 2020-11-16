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Харден хочет перейти в «Бруклин» или «Филадельфию»

16 ноября 2020, 23:49
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Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден хочет сменить клуб. Ранее сообщалось, что он сделал официальный запрос на обмен.

Как информирует в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа, наиболее предпочтительные варианты обмена для Хардена — «Бруклин» и «Филадельфия». «Хьюстон», в свою очередь, готов удержать в команде как его, так и Расселла Уэстбрука.

31-летний Джеймс Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. В 2018 году он был признан самым ценным игроком НБА.

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