Харден хочет перейти в «Бруклин» или «Филадельфию»

Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден хочет сменить клуб. Ранее сообщалось, что он сделал официальный запрос на обмен.

Как информирует в своем Twitter журналист The Athletic Шэмс Чараниа, наиболее предпочтительные варианты обмена для Хардена — «Бруклин» и «Филадельфия». «Хьюстон», в свою очередь, готов удержать в команде как его, так и Расселла Уэстбрука.

31-летний Джеймс Харден выступает за «Хьюстон» с 2012 года. В 2018 году он был признан самым ценным игроком НБА.