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Халибертон пропустит остаток сезона из-за травмы колена

07:21
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Разыгрывающий защитник «Сакраменто» Тайриз Халибертон больше не сыграет в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. У 21-летнего американца выявлено растяжение связок левого колена. Операция ему не потребуется.

Напомним, Халибертон получил травму в воскресном матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (111:99).

В этом сезоне разыгрывающий в среднем набирал за матч по 13,0 очка, 5,3 передачи и 3,0 подбора.

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