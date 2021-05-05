Халибертон пропустит остаток сезона из-за травмы колена
07:21
Разыгрывающий защитник «Сакраменто» Тайриз Халибертон больше не сыграет в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. У 21-летнего американца выявлено растяжение связок левого колена. Операция ему не потребуется.
Напомним, Халибертон получил травму в воскресном матче регулярного чемпионата НБА против «Далласа» (111:99).
В этом сезоне разыгрывающий в среднем набирал за матч по 13,0 очка, 5,3 передачи и 3,0 подбора.
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