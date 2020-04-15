Губернатор Калифорнии сомневается, что сезон в НБА возобновится в ближайшее время

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выразил сомнения по поводу того, что в ближайшие месяцы может возобновиться сезон в НБА. Чемпионат был приостановлен 12 марта из-за коронавируса.

— Вероятность массовых скоплений людей ничтожна, пока у нас не появится иммунитет или вакцина, — цитирует The Los Angeles Times Ньюса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 14 на 15 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 991 275 человек. Умерших — 125 951, выздоровевших — 476 074.

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется