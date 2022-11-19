Группа активистов подала в суд на «Бруклин» за отстранение Ирвинга

Независимая группа активистов «Организаторы труда» подала в суд на «Бруклин» за временное отстранение баскетболиста Кайри Ирвинга, сообщает Yahoo.

Группа направила иск в Национальный совет по трудовым отношениям, в котором «Нетс» обвиняются в нарушении Федерального закона о труде и коллективного соглашения НБА.

Ранее сообщалось, что Ирвинг вернется на площадку в матче против «Мемфиса» в это воскресенье. Он не выступает за «Нетс» с 1 ноября.

Клуб дисквалифицировал игрока на несколько матчей за рекламный пост в социальных сетях с отсылкой к фильму «От евреев к неграм: разбудите черную Америку», который содержит антисемитские клише.

Позже клуб выдвинул несколько требований, которые Ирвинг должен выполнить, если хочет вернуться в клуб: принес извинения, пожертвовал 500 тысяч долларов на благотворительность, прошел специальные курсы по профилактике антисемитизма и ненависти, а также встретился с лидерами еврейских общин Бруклина.