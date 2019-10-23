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Грин продемонстрировал лучший дебют в истории «Лейкерс»

18:34
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«Лейкерс» в первой игре регулярного чемпионата НБА проиграл «Клипперс» — 102:112. Самым результативным в составе «озерников» стал форвард Дэнни Грин, набравший 28 очков за 32 минуты. Он реализовал 7 трехочковых из 9 в дебютной встрече за новый клуб.

Он продемонстрировал самый лучший результат в истории клуба в дебютной игре. До этого рекорд принадлежал легендарному Кариму Абдул-Джаббару, который в 1975 году набрал 27 очков. В прошлом сезоне Леброн Джеймс набрал 25 баллов.

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