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Грин порвал «кресты» в матче с «Майами»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Дэнни Грин прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в шестом матче второго раунда плей-офф с «Майами». По информации The Athletic, у 34-летнего американца диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Игрок получил повреждение после столкновения с одноклубником Джоэлом Эмбиидом, который забил из-под кольца и неудачно приземлился, задев ногу одноклубника.

«Филадельфия» проиграла «Майами» (90:99) в шестом матче и потерпела поражение в серии (2-4).

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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Грин получил серьезную травму колена в шестом матче с «Майами»
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