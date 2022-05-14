Грин порвал «кресты» в матче с «Майами»

Форвард «Филадельфии» Дэнни Грин прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в шестом матче второго раунда плей-офф с «Майами». По информации The Athletic, у 34-летнего американца диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Игрок получил повреждение после столкновения с одноклубником Джоэлом Эмбиидом, который забил из-под кольца и неудачно приземлился, задев ногу одноклубника.

«Филадельфия» проиграла «Майами» (90:99) в шестом матче и потерпела поражение в серии (2-4).