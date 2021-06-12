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Грин получил травму в матче с «Атлантой»

07:00

Легкий форвард «Филадельфии» Дэнни Грин не смог доиграть третий матч второго раунда плей-офф НБА с «Атлантой» (127:111, 2-1). Как сообщает ESPN, 33-летний американец покинул площадку на первых минутах из-за проблем с икроножной мышцей правой ноги.

Во второй половине встречи Грин вернулся на скамейку команды. Однако он был в защитном ботинке и на паркет не выходил.

В первых двух матчах этого противостояния Грин набирал в среднем по 4,5 очка.

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