Грин назвал фантастикой выход «Голден Стэйт» в финал НБА

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин прокомментировал победу в серии (4-1) над «Далласом» в пятом матче финала Западной конференции НБА (120:110).

«Это особенный момент, потому что никто не думал, что наша команда вернется сюда (о финале НБА). После того, как нас списали со счетов и люди говорили, что нашей «династии» пришел конец, вернуться в финал — это фантастика», — цитирует «BBC Sport» Дэймонда Грина.

32-летний американский форвард Дэймонд Грин в пятом матче с «Далласом» принес «Голден Стэйт» 17 очков, совершил 6 подборов. В финале НБА «Уорриорз» сыграет с победителем пары «Майами» — «Бостон» (2-3).