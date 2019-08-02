Гриффин считает, что Джеймс не тот зверь, что был раньше

Бывший генеральный менеджер "Кливленда" Дэвид Гриффин высказался в адрес форварда "Лейкерс"Леброна Джеймса. Он считает, что у игрока уже нет прежнего желания завоевать титул чемпионов НБА.

В 2016 году Джеймс привел "Кливленд" к первому в их истории чемпионству, обыграв в финальной серии "Голден Стэйт" (4-3), уступая по ходу серии 1-3, и был признан MVP финала.

– От прежнего сильного желания завоевать титул у Джеймса осталось не так много. Я думаю, что Леброн уже не тот зверь, что был раньше, – цитирует Sports Illustrated Гриффина.

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