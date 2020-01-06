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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Гриффин из-за операции может пропустить остаток сезона

20:10
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Форвард «Детройта» Блэйк Гриффин может пропустить остаток сезона. Как сообщает Yahoo Sports, игрок пройдет новое медицинское обследование по поводу тревожащей его травмы левого колена. Если ему потребуется операция, то в нынешнем сезоне Гриффин больше не сыграет.

В регулярном чемпионате НБА Гриффин в этом сезоне провел 18 матчей, набирая в среднем за игру 15,5 очка, делая 4,7 подбора, 3,3 передачи. В межсезонье ему уже оперировали колено.

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