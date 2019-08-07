Грегг Попович призвал американские власти к жестким действиям

Главный тренер сборной США и "Сан-Антонио" Грегг Попович жестко отреагировал на очередные случаи массовых расстрелов в США.

"Ситуация, в которой мы сейчас живем... Все хотят хоть немного и как-то отвлечься. Но было бы гораздо лучше, если бы люди, которые обладают властью, оторвали бы свои задницы и что-нибудь сделали, – цитрует Поповича Sports Illustrated. – А сейчас они в отпуске, они отдыхают. Уверен, когда они вернутся, то все исправят: закон о владении оружием, окружающую среду, равноправие. Все поправят. Когда только вернуться. Уверен".

Трагические события произошли в Эль-Пасо, штат Техас (где 3 августа в результате стрельбы в магазине погибли 20 человек), и Дейтоне, штат Огайо (где на следующий день в популярном баре были убиты девять человек).