Грегг Попович после окончания сезона может покинуть пост главного тренера «Сан-Антонио»
72-летний Грегг Попович может покинуть пост главного тренера «Сан-Антонио» после окончания сезона-2021/22, пишет инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.
Специалисту осталось выиграть 26 матчей, чтобы обойти рекорд Дона Нельсона и выйти на первое место в истории НБА по количеству побед в качестве тренера. Сейчас Попович находится на третьей строчке с результатом 1 310 побед, уступая Дону Нельсону (1 335), а также Ленни Уилкенсу (1 332).
Нынешний помощник тренера «Бостона» Уилл Харди считается наиболее вероятным претендентом на пост главного тренера «Сан-Антонио» в случае возможного ухода Поповича. Вероятными кандидатами также называются бывшие игроки «Сперс» Тим Данкан и Ману Джинобили.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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