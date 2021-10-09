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Грегг Попович после окончания сезона может покинуть пост главного тренера «Сан-Антонио»

01:27
Грегг Попович. Фото USA Today Sports
Грегг Попович. Фото USA Today Sports
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72-летний Грегг Попович может покинуть пост главного тренера «Сан-Антонио» после окончания сезона-2021/22, пишет инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Специалисту осталось выиграть 26 матчей, чтобы обойти рекорд Дона Нельсона и выйти на первое место в истории НБА по количеству побед в качестве тренера. Сейчас Попович находится на третьей строчке с результатом 1 310 побед, уступая Дону Нельсону (1 335), а также Ленни Уилкенсу (1 332).

Нынешний помощник тренера «Бостона» Уилл Харди считается наиболее вероятным претендентом на пост главного тренера «Сан-Антонио» в случае возможного ухода Поповича. Вероятными кандидатами также называются бывшие игроки «Сперс» Тим Данкан и Ману Джинобили.

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Иван Шитик все материалы автора
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