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Грегг Попович — о смерти Джорджа Флойда: «Мне, как белому человеку, стыдно, что такое происходит»

08:45

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович рассказал, что думает о смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в городе Миннеаполис.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— В каком-то смысле, самым показательным моментом было выражение лица полицейского, — сказал в видеообращении Попович. — Это было так непринужденно, словно это повседневная работа, он смог засунуть левую руку в карман и немного повертеть коленом, чтобы проучить человека. Он считает, что это было его правом и обязанностью. Мне, как белому человеку, стыдно за то, что произошло. Это настоящее линчевание. Мы все видели в книгах картинки, на которых афроамериканцы висят на деревьях, а теперь это происходит в реальной жизни. Никогда не думал, что увижу такое своими глазами.

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