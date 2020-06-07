Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович рассказал, что думает о смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией в городе Миннеаполис.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— В каком-то смысле, самым показательным моментом было выражение лица полицейского, — сказал в видеообращении Попович. — Это было так непринужденно, словно это повседневная работа, он смог засунуть левую руку в карман и немного повертеть коленом, чтобы проучить человека. Он считает, что это было его правом и обязанностью. Мне, как белому человеку, стыдно за то, что произошло. Это настоящее линчевание. Мы все видели в книгах картинки, на которых афроамериканцы висят на деревьях, а теперь это происходит в реальной жизни. Никогда не думал, что увижу такое своими глазами.