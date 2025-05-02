Баскетбол
2 мая, 23:58

Попович: «Моя любовь и страсть к баскетболу остаются, но пришло время уступить место»

Руслан Минаев

Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович поблагодарил болельщиков, игроков и персонал «Сперс» после ухода с поста. 76-летний специалист займет должность президента организации.

«Мои любовь и страсть к игре остаются прежними. Но пришло время уступить место. Всегда буду благодарен замечательным игрокам, тренерам, персоналу и болельщикам, которые позволили мне занимать должность главного тренера. Очень рад возможности продолжать поддерживать организацию, сообщество и город, которые столько значат для меня», — цитирует Поповича пресс-служба клуба.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что тренер не сможет работать в клубе из-за проблем со здоровьем.

Попович тренировал «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством «Сперс» пять раз становились чемпионами НБА. Попович трижды выигрывал приз «Тренер года» — в 2003, 2012 и 2014 годах.

