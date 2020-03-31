Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Граффити, посвященное Брайанту и его дочери, закрашено посланием о важности самоизоляции

00:14
«Оставайтесь дома. Жизнь прекрасна».
«Оставайтесь дома. Жизнь прекрасна».
Теги:

Болельщики НБА и поклонники легенды «Лейкерс» Коби Брайанта недовольны тем фактом, что граффити с изображением погибшего баскетболиста и его дочери закрашено посланием о важности самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Решение закрасить рисунок принадлежит автору первоначального изображения.

Краски оказались нестойкими к ветру, пыли и дождю. Граффити начало терять свой вид, автор решил подчеркнуть важность самоизоляции во время эпидемии коронавируса.

— Оставайтесь дома. Жизнь прекрасна, — гласит сообщение.

Коби Брайанту был 41 год. Вместе с ним 26 января погибла его дочь Джанна. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир