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Госдеп США призвал всех граждан немедленно покинуть Европу

13:31
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Государственный департамент США призвал всех граждан страны немедленно покинуть Европу в связи с пандемией коронавируса, сообщает Eurohoops. Иначе им придется подготовиться к длительному пребыванию заграницей. Ранее многие европейские клубы разрешили американским легионерам вернуться в США.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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