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Гордон пропустит от 4 до 6 недель из-за растяжения

03:50
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Атакующий защитник «Хьюстона» Эрик Гордон не сможет помочь команде в ближайших матчах. 11 марта он получил травму в матче против «Сакраменто» (105-125).

Как сообщил в Twitter Эдриан Воджнаровски, у 32-летнего американца диагностировано умеренное растяжение паховых мышц. Игрок пропустит от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Гордон сыграл в 27 матчах, набирая в среднем 17,8 очка за игру.

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