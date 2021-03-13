Гордон пропустит от 4 до 6 недель из-за растяжения

Атакующий защитник «Хьюстона» Эрик Гордон не сможет помочь команде в ближайших матчах. 11 марта он получил травму в матче против «Сакраменто» (105-125).

Как сообщил в Twitter Эдриан Воджнаровски, у 32-летнего американца диагностировано умеренное растяжение паховых мышц. Игрок пропустит от 4 до 6 недель.

В этом сезоне Гордон сыграл в 27 матчах, набирая в среднем 17,8 очка за игру.