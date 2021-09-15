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Гордон подпишет контракт на 92 миллиона долларов

04:40

Форвард «Денвера» Аарон Гордон подпишет новый контракт с клубом. Как сообщает The Athletic, 25-летний американец согласовал четырехлетнее соглашение на 92 миллиона долларов. В сделку будет включена опция игрока на сезон-2025/26.

«Наггетс» подписали Гордона в прошлом сезоне перед дедлайном обменов.

В прошлом сезоне Гордон сыграл в 25 матчах за «Денвер», набирая в среднем по 10,2 очка.

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Евгений Козинов все материалы автора

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