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Горан Драгич продолжит карьеру в «Чикаго»

Иван Шитик
Корреспондент
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Разыгрывающий Горан Драгич продолжит карьеру в «Чикаго». 36-летний защитник подписал контракт с «Буллз», сообщает ESPN.

За следующий сезон словенец заработает 2,9 миллиона долларов. Сделка была оформлена пока Драгич выступал за сборную в матчах квалификации к чемпионату мира-2023.

Прошедший сезон Драгич провел в «Торонто» и «Бруклине», суммарно отыграв 21 матч. Его статистика: 7,5 очка (38% с игры, 25% из-за дуги), 4,1 передачи и 3,1 подбора.

Ранее сообщалось, что словенец может перейти в «Даллас», чтобы выступать вместе с партнером по сборной Лукой Дончичем.

БК Чикаго Буллз
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