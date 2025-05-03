Баскетбол
3 мая, 02:20

Голдин получил приглашение на драфт-комбайн НБА-2025

Сергей Разин
корреспондент

Российский баскетболист Владислав Голдин приглашен на ежегодный драфт-комбайн НБА, сообщает агентство ProTeam, представляющее интересы игрока.

На драфт-комбайн, который пройдет в Чикаго с 11 по 18 мая, приглашены 75 баскетболистов.

Егор Демин и&nbsp;Владислав Голдин.Демин и Голдин закончили выступление в «Мартовском безумии». Что ждет наших восходящих звезд дальше?

23-летний Голдин в составе команды Мичиганского университета «Вулверинс» в третьем раунде Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) уступил клубу Обернского университета «Тайгерс» со счетом 65:78. В той встрече россиянин набрал 10 очков и стал лучшим в своей команде по подборам (9) и блок-шотам (2).

Владислав Голдин
