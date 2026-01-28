«Голден Стэйт» заинтересован в обмене Батлера на Адетокунбо или Дэвиса

«Голден Стэйт» рассматривает возможности выменять форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо или форварда «Далласа» Энтони Дэвиса, сообщает инсайдер Бретт Сигел.

По информации источника, «Уорриорз» сейчас обсуждают обмен Джонатана Куминги. Считается, что переговоры могут привести к более крупной сделке, в ходе которой «Голден Стэйт» может обменять травмированного Джимми Батлера на Янниса или Дэвиса.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Милуоки» начнет рассматривать предложения по обмену Адетокунбо.