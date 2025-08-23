«Голден Стэйт» за последний год несколько раз пытались подписать Леброна

«Голден Стэйт» хотят собрать в составе Стефена Карри и Леброна Джеймса, сообщил в соцсети X журналист Бретт Сигел.

По информации источника, «Уорриорз» вели переговоры с Леброном до дедлайна обменов прошлого сезона, перед началом этого межсезонья и после активации игроком опции на сезон-2025/26. Сам баскетболист не заинтересован в этом переходе.

40-летний американец в сезоне-2024/25 сыграл в 70 матчах, набирая в среднем по 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.