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23 августа 2025, 01:23

«Голден Стэйт» за последний год несколько раз пытались подписать Леброна

Евгений Козинов
Корреспондент

«Голден Стэйт» хотят собрать в составе Стефена Карри и Леброна Джеймса, сообщил в соцсети X журналист Бретт Сигел.

По информации источника, «Уорриорз» вели переговоры с Леброном до дедлайна обменов прошлого сезона, перед началом этого межсезонья и после активации игроком опции на сезон-2025/26. Сам баскетболист не заинтересован в этом переходе.

40-летний американец в сезоне-2024/25 сыграл в 70 матчах, набирая в среднем по 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.

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Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Леброн Джеймс
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