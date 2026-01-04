«Голден Стэйт» обыграл «Юту» в домашнем матче

«Голден Стэйт» победил «Юту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 123:114.

Самым результативным игроком встречи стал финский центровой «Юты» Лаури Маркканен — у него 35 очков.

«Юта» потерпела третье поражение подряд. Она занимает 13-е место в таблице Западной конференции (12-22). «Голден Стэйт» расположился на восьмом месте (19-17).

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Юта» — 123:114 (25:29, 33:36, 42:31, 23:18)

Г: Карри (31 очко), Пост (15), Батлер (15)

Ю: Маркканен (35), Джордж (22), Сенсабо (12)