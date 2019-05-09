"Голден Стэйт" вышел вперед в серии с "Хьюстоном"

"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" в пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА. "Уорриорз" вышли вперед в серии - 3-2.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
Пятый матч
"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)
Г: Томпсон (27), Карри (25), Дюрант (22), Игудала (11), Грин (8 + 12 подборов + 11 передач).
Х: Харден (31), Гордон (19), Такер (13 + 10 подборов), Пол (11), Шамперт (11), Капела (6 + 14 подборов).
Счет в серии: 3-2
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2018-2019/
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