08:19 | Баскетбол — НБА

"Голден Стэйт" вышел вперед в серии с "Хьюстоном"

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"Голден Стэйт" обыграл "Хьюстон" в пятом матче 1/4 финала плей-офф НБА. "Уорриорз" вышли вперед в серии - 3-2.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

Пятый матч

"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 104:99 (31:17, 26:26, 15:29, 32:27)

Г: Томпсон (27), Карри (25), Дюрант (22), Игудала (11), Грин (8 + 12 подборов + 11 передач).

Х: Харден (31), Гордон (19), Такер (13 + 10 подборов), Пол (11), Шамперт (11), Капела (6 + 14 подборов).

Счет в серии: 3-2

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2018-2019/

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