"Голден Стэйт" выкупил полосу в канадской газете для поздравления "Торонто" с чемпионством

"Голден Стэйт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".

"Голден Стэйт" поздравляет поздравляет "Торонто Рэпторс" с их историческим достижением и прибытием чемпионского трофея в город "Торонто" – так подписано фото в газете, на котором защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри обнимает Кайла Лоури.

В 6-м матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стэйт". "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.