"Голден Стэйт" выкупил полосу в канадской газете для поздравления "Торонто" с чемпионством

"Голден Стэйт" оригинальным образом поздравил "Торонто" с первым в истории чемпионством, выкупив целую полосу в газете "Торонто Стар".
"Голден Стэйт" поздравляет поздравляет "Торонто Рэпторс" с их историческим достижением и прибытием чемпионского трофея в город "Торонто" – так подписано фото в газете, на котором защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри обнимает Кайла Лоури.
В 6-м матче финальной серии НБА "Рэпторс" на выезде переиграл "Голден Стэйт". "Торонто" выиграл серию 4-2 и стал чемпионом. Эта победа стала для клуба первой в истории.
Full page ad in today’s @StarSports section. Classy move by the Golden State Warriors. pic.twitter.com/XtkYCtDAKq– Alex Ballingall (@aballinga) June 17, 2019
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