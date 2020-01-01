«Голден Стейт» в овертайме уступил «Сан-Антонио», «Торонто» обыграл «Кливленд»

«Голден Стейт» в матче регулярного чемионата НБА уступил в овертайме «Сан-Антонио» со счетом 113:117 ОТ.

Лучшим по очкам стал атакующий защитник Алекс Беркс, набравший 28 очков.

НБА

Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 117:113 ОТ (25:32, 28:23, 24:20, 23:25, 17:13)

1 января.

«Оклахома» — «Даллас» — 106:101 (20:32, 30:19, 27:27, 29:23)

1 января.

«Сакраменто» — «ЛА Клипперс» — 87:105 (23:28, 17:29, 33:31, 14:17)

1 января.

«Хьюстон» — «Денвер» — 130:104 (38:26, 31:26, 23:37, 38:15)

1 января.

«Торонто» — «Кливленд» — 117:97 (27:25, 32:18, 27:26, 31:28)

1 января.