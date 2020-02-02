«Голден Стэйт» установил клубный рекорд по количеству трехочковых за четверть
13:48
«Голден Стэйт» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:112.
Калифорнийцы прервали серию поражению из пяти матчей и установили рекорд для своего клуба. В третьей четверти мачта воины реализовали десять трехочковых, что является рекордом команды по количеству точных бросков с дальней дистанции за одну четверть.
В предпоследнем игровом отрезке «Уорриорз» набрали 44 очка. После 50 матчей «Голден Стэйт» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед.
The Dubs set a franchise record for three-point field goals in a single quarter with 10 in the third frame (10-14). pic.twitter.com/DqJL04e2YY— Golden State Warriors (@warriors) February 2, 2020