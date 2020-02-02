«Голден Стэйт» установил клубный рекорд по количеству трехочковых за четверть

«Голден Стэйт» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:112.

Калифорнийцы прервали серию поражению из пяти матчей и установили рекорд для своего клуба. В третьей четверти мачта воины реализовали десять трехочковых, что является рекордом команды по количеству точных бросков с дальней дистанции за одну четверть.

В предпоследнем игровом отрезке «Уорриорз» набрали 44 очка. После 50 матчей «Голден Стэйт» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед.