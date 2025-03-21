«Голден Стэйт» победил «Торонто», Батлер сделал трипл-дабл

«Голден Стэйт» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:114.

У хозяев трипл-дабл оформил Джимми Батлер — 16 очков, 11 подборов и 12 передач. Форвард Дрэймонд Грин набрал 21 очко, Стефен Карри (17) получил травму и покинул паркет в четвертой четверти. У гостей 29 очков набрал Скотти Барнс.

«Уорриорз» одержали 41 победу в 70 матчах и занимают 6-е место в таблице Западной конференции. «Торонто» с 24 победами в 70 играх — на 11-й строчке «Востока».

«Чикаго» на выезде обыграл «Сакраменто» — 128:116.

У «Буллз» 84 очка на троих набрали Коби Уайт (35), Кевин Хертер (25) и Никола Вучевич (24 очка и 14 подборов). У «Кингз» 34 очка на счету Малика Монка.

НБА. Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Чикаго» — 116:128 (39:28, 25:27, 25:37, 27:36)

21 марта. Сакраменто. «Golden 1 Center».

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 117:114 (33:30, 34:31, 26:31, 24:22)

21 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».