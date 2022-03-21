«Голден Стэйт» проиграл «Сан Антонио», «Торонто» на выезде обыграл «Филадельфию»

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«Голден Стэйт» дома проиграл «Сан Антонио» (109:110) в матче регулярного чемпионата НБА. В другом матче турнира «Торонто» в гостях переиграл «Филадельфию» (93:88).

«Голден Стэйт» в Западной конференции занимает 3-е место, «Сан-Антонио» идет на 11 строчке.

«Торонто» на Востоке расположился на 7-й позиции, «Филадельфия» занимает 2-е строчку.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Сан-Антонио» — 108:110 (22:36, 35:27, 27:20, 24:27)

21 марта. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Филадельфия» — «Торонто» — 88:93 (37:27, 17:30, 20:12, 14:24)

21 марта. Филадельфия. «Wells Fargo Center».