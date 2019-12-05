«Голден Стэйт» проиграл «Шарлотт»

«Шарлотт» на своем паркете переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (106:91). «Уорриорз» потерпели четвертое поражение кряду.

В других встречах «Милуоки» обыграл «Детройт» (127:103) благодаря 35 очкам Янниса Адетокунбо, а «Орландо» одержал победу над «Финиксом» (128:114).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Финикс» — 128:114 (31:37, 34:21, 38:28, 25:28)

О: Гордон (32), Росс (22), Фурнье (21).

Ф: Камински (23), Букер (17), Диалло (16).

«Детройт» — «Милуоки» — 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35)

Д: Драммонд (23 + 14 подборов), Гэллоуэй (20), Гриффин (16 + 10 подборов).

М: Адетокунбо (35), Миддлтон (17), Бледсоу (13).

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 106:91 (28:20, 30:34, 28:22, 20:15)

Ш: Грэм (33), Розир (25), Бриджес (10).

Г: Расселл (18), Пашалл (16), Беркс (15).

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