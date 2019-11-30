«Голден Стэйт» проиграл «Майами»

«Майами» на своем паркете обыграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (122:105). «Уорриорз» потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Голден Стэйт» — 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26)

М: Драгич (20), Херро (19), Робинсон (17).

Г: Пул (20), Пашалл (17), Беркс (16).

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