«Голден Стэйт» прервал серию поражений из восьми матчей, «Сан-Антонио» обыграл «Орландо»

«Финикс» (24-37) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Голден Стэйт» (13-47) — 99:115. «Воины» победили впервые за девять встреч.

В другом матче «Сан-Антонио» (25-33) обыграл «Орландо» (27-33) — 114:113.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 99:115 (41:28, 24:33, 16:31, 18:23)

Ф: Букер (21)

Г: Паскалл (25)

1 марта.

«Сан-Антонио» — «Орландо» — 114:113 (38:27, 23:26, 24:28, 29:32)

С: Лайлз (20)

О: Фурнье (23), Росс (21)

1 марта.