«Голден Стэйт» прервал серию поражений из восьми матчей, «Сан-Антонио» обыграл «Орландо»
07:42
«Финикс» (24-37) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Голден Стэйт» (13-47) — 99:115. «Воины» победили впервые за девять встреч.
В другом матче «Сан-Антонио» (25-33) обыграл «Орландо» (27-33) — 114:113.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Финикс» — «Голден Стэйт» — 99:115 (41:28, 24:33, 16:31, 18:23)
Ф: Букер (21)
Г: Паскалл (25)
1 марта.
«Сан-Антонио» — «Орландо» — 114:113 (38:27, 23:26, 24:28, 29:32)
С: Лайлз (20)
О: Фурнье (23), Росс (21)
1 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/