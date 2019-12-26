«Голден Стэйт» прервал победную серию «Хьюстона», несмотря на 30 очков Уэстбрука
05:47
«Голден Стэйт» на своем паркете переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (116:104). «Уорриорз» одержали третью победу кряду, прервав четырехматчевую серию побед «Рокитс».
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, набравший 30 очков и сделавший 12 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17)
Г: Ли (22 + 15 подборов), Расселл (20), Грин (20 + 11 подборов).
Х: Уэстбрук (30 + 12 подборов), Харден (24 + 11 передач), Хауз (18).
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