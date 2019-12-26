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«Голден Стэйт» прервал победную серию «Хьюстона», несмотря на 30 очков Уэстбрука

05:47
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«Голден Стэйт» на своем паркете переиграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА (116:104). «Уорриорз» одержали третью победу кряду, прервав четырехматчевую серию побед «Рокитс».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Хьюстона» Расселл Уэстбрук, набравший 30 очков и сделавший 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Хьюстон» — 116:104 (28:29, 36:39, 28:19, 24:17)

Г: Ли (22 + 15 подборов), Расселл (20), Грин (20 + 11 подборов).

Х: Уэстбрук (30 + 12 подборов), Харден (24 + 11 передач), Хауз (18).

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Дополнительная информация

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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