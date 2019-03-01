"Голден Стэйт" потерпел второе поражение кряду, несмотря на 33 очка Карри

"Орландо" на своем паркете переиграл "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (103:96). Хотя самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 33 очка.

В другой встрече 42 очка и 17 подборов центрового Карла Энтони Казинса не спасли "Миннесоту" от поражения в игре с "Индианой" (115:122).

НБА

Регулярный чемпионат

"Орландо" - "Голден Стэйт" - 103:96 (28:22, 31:29, 11:30, 33:15)

О: Гордон (22 + 15 подборов), Росс (16), Огастин (14)

Г: Карри (33), Казинс (21 + 11 подборов), Томпсон (21)

"Индиана" - "Миннесота" - 122:115 (26:35, 38:25, 28:30, 30:25)

И: Богданович (37), Лиф (18), Янг (15)

М: Таунс (42 + 17 подборов), Толливер (13), Тиг (13)