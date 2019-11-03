«Голден Стэйт» потерпел 5-е поражение в 6 матчах

«Голден Стэйт» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Шарлотт» — 87:93. «Воины» потерпели 5-е поражение в 6 стартовых матчах. Ранее они потеряли минимум на три месяца защитника Стефена Карри. Клэй Томпсон восстановится ориентировочно лишь к началу плей-офф.

В параллельной встрече «Финикс» на выезде обыграл «Мемфис» (114:105). Также «Милуоки» дома победил «Торонто» (115:105).

Баскетбол

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Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 87:93 (30:25, 25:25, 16:18, 16:25)

«Милуоки» — «Торонто» — 115:105 (36:17, 30:33, 29:40, 20:15)

«Мемфис» — «Финикс» — 105:114 (24:31, 23:14, 22:37, 36:32)

3 ноября.