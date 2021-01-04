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62 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»

07:19
4 января. «Голден Стэйт» — «Портленд» — 137:122. Стефен Кэрри с мячом. Фото Twitter
4 января. «Голден Стэйт» — «Портленд» — 137:122. Стефен Кэрри с мячом. Фото Twitter
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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (137:122). Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 62 очка. Это его личный рекорд результативности.

«Голден Стэйт» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Портленд» — на 8-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39)

Г: Карри (62), Уиггинс (21), Убре (17).

П: Лиллард (32), Макколлум (28), Кантер (24 + 12 подборов).

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