62 очка Карри принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»
07:19
«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (137:122). Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри набрал 62 очка. Это его личный рекорд результативности.
«Голден Стэйт» идет на 7-м месте в Западной конференции, а «Портленд» — на 8-м.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 137:122 (36:33, 30:21, 31:29, 40:39)
Г: Карри (62), Уиггинс (21), Убре (17).
П: Лиллард (32), Макколлум (28), Кантер (24 + 12 подборов).
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