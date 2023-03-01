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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Клипперс» уступили «Миннесоте»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Джордан Пул, набравший 29 очков.

В параллельном матче «Миннесота» победила «Клипперс» — 108:101.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 123:105 (27:41, 21:24, 39:17, 36:23)

Г: Пул (29), Томпсон (23), Дивинченцо (21)

П: Лиллард (25), Грант (24), Тибул (15)

1 марта. Сан-Франциско. Chase Center.

«Клипперс» — «Миннесота» — 101:108 (33:26, 23:32, 19:28, 26:22)

К: Джордж (25), Леонард (23), Уэстбрук (14 + 10 передач)

М: Макдэниелс (20), Эдвардс (18), Гобер (16)

1 марта. Лос-Анджелес. Crypto.com Arena.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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