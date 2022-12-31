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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд», «Юта» уступила «Сакраменто»

Виктория Кравченко
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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» (118:112) в регулярном чемпионате НБА.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джордан Пул, набравший 40 очков. У гостей 34 очка набрал Дэмьен Лиллард.

В параллельном матче турнира «Сакраменто» вырвал победу у «Юты» (126:125).

В составе победителей самым результативным игроком стал Кевин Хьюртер, набравший 30 очков. У «Юты» отличился Лаури Маркканен, в активе которого 36 очков.

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«Голден Стэйт» — «Портленд» — 118:112 (41:25, 19:31, 28:40, 30:16)

31 декабря. Сан-Франциско. «Chase Center».

«Сакраменто» — «Юта» — 126:125 (30:27, 30:30, 31:30, 35:38)

31 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Сакраменто Кингз
БК Юта Джаз
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