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32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»

08:35
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«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 32 очка.

«Голден Стэйт» одержал шестую победу подряд, «Портленд» проиграл вторую игру кряду.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Портленд» — 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33)

Г: Карри (32), Уиггинс (25), Пул (14)

П: Саймонс (19), Нуркич (17), Лиллард, Макколлум (оба — 16)

27 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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