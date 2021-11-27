32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Портленд»
«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:103.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 32 очка.
«Голден Стэйт» одержал шестую победу подряд, «Портленд» проиграл вторую игру кряду.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Портленд» — 118:103 (27:26, 31:18, 33:26, 27:33)
Г: Карри (32), Уиггинс (25), Пул (14)
П: Саймонс (19), Нуркич (17), Лиллард, Макколлум (оба — 16)
27 ноября. Сан-Франциско. «Chase Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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