«Голден Стэйт» побил рекорд НБА по трехочковым в плей-офф

«Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс» (127:100) во втором матче второго раунда плей-офф НБА, реализовав 21 трехочковый бросок.

Всего «Уорриорз» в первых двух играх против «Лейкерс» реализовали 42 броска из-за дуги. Это новый рекорд НБА по точным дальним броскам по итогам двух матчей серии плей-офф.

Предыдущий рекорд был установлен «Кливлендом» во втором раунде плей-офф 2016 года. Тогда «Кавальерс» реализовали 40 трехочковых в двух первых играх против «Атланты».