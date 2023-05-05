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Сегодня, 07:52

«Голден Стэйт» побил рекорд НБА по трехочковым в плей-офф

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс» (127:100) во втором матче второго раунда плей-офф НБА, реализовав 21 трехочковый бросок.

Всего «Уорриорз» в первых двух играх против «Лейкерс» реализовали 42 броска из-за дуги. Это новый рекорд НБА по точным дальним броскам по итогам двух матчей серии плей-офф.

Предыдущий рекорд был установлен «Кливлендом» во втором раунде плей-офф 2016 года. Тогда «Кавальерс» реализовали 40 трехочковых в двух первых играх против «Атланты».

5 мая. &laquo;Голден Стэйт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ЛА&nbsp;Лейкерс&raquo;&nbsp;&mdash; 127:100. «Голден Стэйт» сравнял счет в серии с «Лейкерс»
баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
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