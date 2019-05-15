"Голден Стэйт" переиграл "Портленд"

"Голден Стэйт" на своем паркете выиграл у "Портленда" в первом матче 1/2 финала НБА (116:94). Вторая игра в серии состоится 17 мая.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник "Уорриорз" Стефен Карри, набравший 36 очков.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Первый матч

"Голден Стэйт" - "Портленд" - 116:94 (27:23, 27:22, 23:26, 39:23)

Г: Карри (36), Томпсон (26), Грин (12 + 10 подборов).

П: Лиллард (19), Худ (17), Макколлум (17), Харклесс (17).

Счет в серии: 1-0.