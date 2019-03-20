"Голден Стэйт" переиграл "Миннесоту", "Лейкерс" уступил "Милуоки"

"Миннесота" на своем паркете проиграла "Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА (107:117). "Тимбервулз" потерпел четвертое поражение кряду.

В другой встрече "Лейкерс" на выезде уступила "Милуоки" (101:115). Для команды это четвертое подряд поражение команды из Лос-Анджелеса.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Голден Стэйт" - 107:117 (27:30, 20:29, 28:32, 32:26)

М: Таунс (26 + 21 подбор), Уиггинс (20), Окоги (19).

Г: Карри (36), Томпсон (28), Жеребко (18).

"Милуоки" - "Лейкерс" - 115:101 (35:24, 26:34, 38:26, 16:17)

М: Миддлтон (30 + 10 подборов), Лопес (28), Миротич (23).

Л: Колдуэл-Поуп (35), Кузма (17), Рондо (13 + 10 передач).