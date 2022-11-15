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Сегодня, 11:19

«Голден Стэйт» отправят второй номер драфта НБА-2020 Уайзмена в Лигу развития

Руслан Минаев
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«Голден Стэйт» отправят центрового Джеймса Уайзмена в Лигу развития, сообщил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр.

«Завтра Уайзмен отправится в «Санта-Круз». Мы продержим его там какое-то время, чтобы он хорошо потренировался и получил игровую практику. Это не будет одна игра и возвращение. Хотим дать ему дней десять, что-то в этом духе», — сказал Керр.

Уайзмен был выбран под вторым номером драфта НБА-2020. Он пропустил прошлый сезон из-за травмы.

В этом сезоне он в среднем набирал 6,8 очка, 3,8 подбора и 1 передачу за 13 минут игрового времени.

БК Голден Стэйт Уорриорз
Стив Керр
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