«Голден Стэйт» отправил Гленна Робинсона и Алека Беркса в «Филадельфию» в обмен на 3 драфт-пика

«Голден Стэйт» обменял защитника Алека Беркса и легкого форварда Гленна Робинсона в «Филадельфию», получив взамен 3 драфт-пика второго раунда, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

«Сиксерс» расстались с пиками, которые получили от других команд благодаря обменам в прежнее время. «Уорриорз» получили драфт-пик второго раунда 2020 года от «Далласа», драфт-пик второго раунда 2021 года от «Денвера» и драфт-пик второго раунда 2022 года от «Торонто».

Sixers are sending Warriors a 2020 second-round via Dallas, and a 2021 second-round pick via Denver, and 2022 second-round pick via Toronto, league source tells ESPN. https://t.co/Yz4gqhUoj5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020

Также, Войнаровски сообщает, что «Филадельфия» возможность сделать еще один обмен, поскольку не может включить в состав полученных у «Голден Стэйта» Беркса и Робинсона из-за переполненной заявки. В случае, если «Сиксерс» не удастся заключить с кем-либо сделку до закрытия рынка обменов в НБА (рынок закроется в четверг ночью по Москве), то команде придется расторгать контракты с игроками из текущей заявки.