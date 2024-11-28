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Сегодня, 09:10

«Оклахома» на выезде победила «Голден Стэйт»

Сергей Разин
корреспондент
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«Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Голден Стэйт» со счетом 105:101.

Самым результативным на паркете стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков. У «Уорриорз» форвард Джонатан Куминга набрал 17 очков.

После этого матча «Оклахома» с 14 победами в 18 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 12 победами в 16 играх — на третьей строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)

28 ноября

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Оклахома-Сити Тандер
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