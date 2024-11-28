«Оклахома» на выезде победила «Голден Стэйт»
«Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Голден Стэйт» со счетом 105:101.
Самым результативным на паркете стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков. У «Уорриорз» форвард Джонатан Куминга набрал 17 очков.
После этого матча «Оклахома» с 14 победами в 18 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 12 победами в 16 играх — на третьей строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)
28 ноября
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