«Оклахома» на выезде победила «Голден Стэйт»

«Оклахома» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Голден Стэйт» со счетом 105:101.

Самым результативным на паркете стал защитник гостей Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков. У «Уорриорз» форвард Джонатан Куминга набрал 17 очков.

После этого матча «Оклахома» с 14 победами в 18 матчах занимает первое место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 12 победами в 16 играх — на третьей строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Оклахома» — 101:105 (23:39, 27:23, 33:22, 18:21)

28 ноября